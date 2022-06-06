Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen kulüp yetkilileri, bir yandan bonservis şartlarını araştırırken, bir yandan da Avrupa'da devam etme niyetinde olan oyuncuyu iknaya çalışıyor.
AVCI ALINMASINI İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan iddiaya göre oyuncunun sözleşmesinde 'Belli bir miktara serbest kalır' maddesi bulunuyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Mert, geçtiğimiz sezon Sassuolo forması altında 33 maça çıktı. Sağ bek, sol bek ve stoper olarak oynayabilen Mert Müldür'ün adı Türkiye'de Fenerbahçe ile de sıklıkla anılıyor.
KRİTİK RAPOR BU HAFTA GELİYOR
Trabzonspor'da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonun bir bölümünde takımdan ayrı kalan üç oyuncu; Gervinho, Bruno Peres ve Edgar IE'nin geleceği netleşiyor...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son durumlarını gördükten sonra karar vereceğini açıklamasının ardından futbolculardan, detaylı sağlık raporlarını kulübe ulaştırması istenmişti. Raporların bu hafta gönderileceği öğrenildi.
Edgar'ın sakatlığını büyük oranda atlattığı tespit edilirse kendisiyle yeni sözleşme yapılacak. Gervinho'nun durumuna bağlı olarak sağ kanada; Bruno Peres'in durumuna bağlı olarak da sağ beke transfer yapılacak.