Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.