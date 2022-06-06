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Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:50

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan milli yıldıza kanca! 'Serbest kalma bedeli var' denildi, ikna turu başladı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan milli yıldıza kanca! ’Serbest kalma bedeli var’ denildi, ikna turu başladı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı amaçlayan ve ilk hedefini gruplara kalmak olarak belirleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren bordo-mavililerde gündeme son olarak milli yıldız geldi. Trabzonsporlu yöneticiler, serbest kalma bedeli olduğunu öğrendikleri yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için ikna turlarına başladı. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde listeye giren son isim milli futbolcu Mert Müldür oldu. Özellikle defanstaki sıkıntıyı çözmek isteyen bordo-mavililer, Sassuolo'nun milli oyuncusu için hamle yaptı.

23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen kulüp yetkilileri, bir yandan bonservis şartlarını araştırırken, bir yandan da Avrupa'da devam etme niyetinde olan oyuncuyu iknaya çalışıyor.

AVCI ALINMASINI İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre oyuncunun sözleşmesinde 'Belli bir miktara serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Mert, geçtiğimiz sezon Sassuolo forması altında 33 maça çıktı. Sağ bek, sol bek ve stoper olarak oynayabilen Mert Müldür'ün adı Türkiye'de Fenerbahçe ile de sıklıkla anılıyor.

KRİTİK RAPOR BU HAFTA GELİYOR

Trabzonspor'da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonun bir bölümünde takımdan ayrı kalan üç oyuncu; Gervinho, Bruno Peres ve Edgar IE'nin geleceği netleşiyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son durumlarını gördükten sonra karar vereceğini açıklamasının ardından futbolculardan, detaylı sağlık raporlarını kulübe ulaştırması istenmişti. Raporların bu hafta gönderileceği öğrenildi.

Edgar'ın sakatlığını büyük oranda atlattığı tespit edilirse kendisiyle yeni sözleşme yapılacak. Gervinho'nun durumuna bağlı olarak sağ kanada; Bruno Peres'in durumuna bağlı olarak da sağ beke transfer yapılacak.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan milli yıldıza kanca! 'Serbest kalma bedeli var' denildi, ikna turu başladı...
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