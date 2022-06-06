Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Warriors, Celtcs'i farklı mağlup etti! NBA finaline denge geldi
Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:46 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:49

Warriors, Celtcs'i farklı mağlup etti! NBA finaline denge geldi

AA
Warriors, Celtcs’i farklı mağlup etti! NBA finaline denge geldi

NBA finalinde heyecan devam ediyor. İlk maçı kaybeden Golden State Warriors, ikinci Boston Celtics'i 107-88 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Golden State'te geceye damga vuran isim ise 29 sayıyla Stephen Curry oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı.

STEPHEN CURRY 29 SAYIYLA OYNADI

Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry taşıdı. Kenardan oyuna giren Jordan Poole ise17 sayılık katkıda bulundu.

Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti. Serinin 3 ve 4. karşılaşması Celtics'in sahasında oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
Survivor dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi! Survivor All Star 2022 kim elendi, eleme adayı kim oldu?
Milyonlarca emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Asgari Ücret zammı için zam sinyali geldi! 2022 Asgari ücrete Temmuz maaş zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan yeni açıklama!
İLKER KURT KİMDİR? Hayatını kaybeden oyuncu İlker Kurt nereli, kaç yaşında, neden öldü?
LGS 2022 soruları ve cevapları YAYINDA! İnkılap, Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı
Son dakika: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken 'Töre cinayeti' tanımı
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
LİSE TABAN PUANLARI MEB 2022 LGS KILAVUZU! LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları |
LGS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! LGS sınavı sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, net hesaplama işlemi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Warriors, Celtcs'i farklı mağlup etti! NBA finaline denge geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA