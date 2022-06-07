Stefan Kuntz'dan 6-0'lık galibiyet yorumu! "Çok tatmin edici bir akşam oldu"

Alman teknik adam, EURO 2024 elemelerine gidilirken sürekli performansı yükselen bir takım istediğini belirtti. Stefan Kuntz, Litvanyalı bir gazetecinin, "Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0 yendiniz. İki takımı karşılaştırınca neler söylersiniz?" sorusuna, "Ben kendi takımıma konsantre oluyorum. Karşılaştırma yapmam uygun olmaz ama suni çim ve doğal çimde sergilenen performansta farklılıklar olabiliyor." yanıtını verdi.

Kuntz, Doğukan ve Halil'in iyi performansının hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: "Teknik heyet olarak oyuncularımızın performansından memnun olduk. Aynı şeklide şundan da memnun olduk, deneyimli oyuncularımıza genç oyunculara olan yaklaşımı. Kulübede maça başlamayan deneyimli oyuncularımız vardı, genç oyunculara destek verdiler. Takım ruhu adına çok olumluydu. Genç oyuncu olduğunuz zaman oynama fırsatı, şansı bulmanız çok önemi. Bahsettiğiniz oyuncuların başarısı takımın başarıdır. Öz güvenleri arttı. Santrforlarımız gol atmasından çok memnunum. Santrforların başarıları attıkları gollerle ölçülüyor. Halil bazı şeyleri anlıyor, 'takım için mücadele edersem bunun ödülünü muhakkak alırım' diye biliyor. İki asist yaptı çok koştu, çok mücadele etti."