Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Genç milli kaleci Emre Bilgin: Milli takımlarda kalede büyük bir yarış var
Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:51

Genç milli kaleci Emre Bilgin: Milli takımlarda kalede büyük bir yarış var

DHA
Genç milli kaleci Emre Bilgin: Milli takımlarda kalede büyük bir yarış var

Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, milli takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Göztepe maçı olsun, Konyaspor ve Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim" dedi.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, özel açıklamalarda bulundu.


Milli formayı terletmenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Emre Bilgin, "Hazırlıklarımız, tüm gayretiyle sürüyor. Bu kampta kendimi geliştirmek adına büyük bir efor sarf ediyorum. Burada, bu armanın altında olmak bir şans. Milli takımda olmak, oynamak çok güzel bir duygu. Şu anda maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah maçlar bizim için iyi geçer ve galibiyetle sonuçlanır" diye konuştu.


"KAFAMDA HEP MAÇ OYNUYORDUM"

Göztepe karşısında yaptığı 7 kurtarış ile geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın bir maçta en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Emre Bilgin, sürekli maçları kafasında oynadığını söyledi. Tek düşüncesinin kendisini geliştirmek olduğunu belirten genç file bekçisi, "Sergen hoca zamanında olsun, Ismael hoca zamanında olsun tek düşüncem antrenmanlarda kendimi geliştirmek oldu. Üstüne koya koya gittim. Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Kendimi göstermek için. Göztepe maçı olsun, Konyaspor, Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim. İnşallah gerisi de gelir. Büyük başarılara imza atarım" ifadelerini kullandı.


"HEM A MİLLİ TAKIM'DA HEM ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA KALEDE BÜYÜK BİR YARIŞ VAR"

Milli takımlarda kalede büyük bir rekabet olduğuna dikkat çeken Emre Bilgin, "Türkiye'de son zamanlarda iyi kaleciler çıkıyor. Uğurcan ağabey olsun, Altay ağabey olsun. Gençler kaleciler adına da güzel şeyler oluyor. Hem A Milli Takım'da hem Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var. Tabii iyi olan oynuyor. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


"GELECEK SEZON İÇİN HEDEFİM DAHA ÇOK MAÇTA GÖREV YAPMAK"

Ersin Destanoğlu'nun yolundan gittiğini ifade eden Emre Bilgin, sözlerini şöyle noktaladı:
"Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak. Ersin ağabey sağ olsun hem maçlarda hem antrenmanlarda bana hem psikolojik hem de kişisel anlamda çok yardımcı oluyor. Ersin ağabeyin yolundan gidiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, adaya kim veda etti? | Acun Ilıcalı açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesaplama ekranı! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli miktarda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Benzin fiyatı zamlı liste: 8 Haziran mazot zammı ile akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, 1 litre fiyatı kaç TL, bir depo kaç liraya dolar?
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! 8 Haziran tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, anlık kaç TL? İşte Kapalıçarşı canlı altın alış satış rakamları!
Son Dakika: Asgari ücret 2022 için PRİM formülü! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Benzine ya da mazota zam var mı? Akaryakıt fiyatları zam - indirim haberleri ile gündemde! 8 Haziran 2022 Çarşamba bugün LPG, benzin ve (motorin) mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA | PKK'nın suikastçısı MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç milli kaleci Emre Bilgin: Milli takımlarda kalede büyük bir yarış var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA