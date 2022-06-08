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Giriş Tarihi: 8.6.2022 13:42

Milli takımda Doğukan Sinik fırtınası

DHA
Milli takımda Doğukan Sinik fırtınası

Antalyaspor'un başarılı genç oyuncusu Doğukan Sinik, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 2'nci maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak yıldızlaştı. 23 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez A Milli takımla gol sevinci gururunu yaşadı.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın ardından göreve gelen futbol sorumlusu Nuri Şahin ile yükselişe geçen Doğukan Sinik, başarılı performansını Türkiye A Milli takıma da yansıttı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, A milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi. Doğukan Sinik, A Milli takımın Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiği maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Daha önce İtalya ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika süre alan, Faroe Adaları maçında ise teknik direktör Stefan Kuntz tarafından ikinci 45 dakikada oyuna giren Doğukan Sinik, Litvanya ile oynanan mücadelede ilk 11'de yeşil zemine ayak bastı.

15 DAKİKADA DUBLE YAPTI

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Sinik, maçın 2'nci dakikasında Halil Dervişoğlu'nun pasıyla rakip yarı alanda topla buluşurken, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol Doğukan Sinik'in A Milli takım kariyerindeki ilk golü oldu. Sinik, golden 12 dakika sonra yine sahneye çıkarak karşılaşmanın 14'üncü dakikasında ikinci golünü kaydetti. Orta alanda topu kazanan Halil Dervişoğlu'nun, savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan Sinik, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Doğukan Sinik, mücadelenin 66'ncı dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

LİTVANYA MAÇI PERFORMANSI

66 dakika sahada kalan Doğukan Sinik, mücadelede 49 kez topla buluşurken, yüzde 91 isabetli pas oranıyla oynadı. Sinik, 11 kez rakibini geçmeye çalışırken 5 kez başarılı oldu ve mücadelenin en çok sprint atan oyuncusu oldu. Sinik, Litvanya maçında 3 şut çekerken 2'sinde başarılı oldu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

LİG PERFORMANSI

Antalyaspor'un A Milli takıma gönderdiği tek oyuncu olan Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32 maçta sahaya çıkarken 2311 dakika yeşil zeminde kaldı. Sinik, ligde 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç kanat oyuncusu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, TFF Süper Kupa maçında da 1 kez forma giyme başarısı gösterdi.

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Milli takımda Doğukan Sinik fırtınası
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