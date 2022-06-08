Beşiktaş'ta seçim sonrası anlaşılan ilk isim Romain Saiss olmuştu. Siyah-beyazlılar, Faslı stoper ile 1.5 milyon Euro ve bonuslarla birlikte 2 yıllık prensip anlaşması sağladı ve ön protokol imzalandı.
Milli Takım kampında bulunan futbolcu maçlarının bitiminden sonra İstanbul'a gelerek işi resmiyete dökecek.
YERLİ STOPER GÜNDEMDE
Siyah-beyazlı yönetim bu nedenle sol stoper girişimlerini sürdürüyor. Bu mevkiye mutlak suretle bir Türk oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalar yürütülüyor.
FRANKFURT'UN RIDVAN AŞKI
Siyah-beyazlıların milli sol beki Rıdvan Yılmaz için Frankfurt masada tek kaldı. İtalyan ekibi Torino 4 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro opsiyon ve yüzde 20 sonraki satıştan pay içerikli teklifine revize yapmadı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine getiren Frankfurt ise kadrosunu güçlendirmek için 21 yaşındaki genç sol beke daha önceki 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 15 sonraki satıştan pay teklifini, 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak revize etti.
Transferinin gerçekleşmemesi halinde kontratının bitimine 1 yıl kalacak olan Rıdvan ile sözleşme uzatma pazarlıkları yürütülüyor.