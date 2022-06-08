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Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:11 Son Güncelleme: 8.6.2022 10:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim Beşiktaş'a imzayı attı! Milli maçlardan sonra...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim Beşiktaş’a imzayı attı! Milli maçlardan sonra...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı ismi Premier Lig'de buldu. Bir süredir peşinden koştuğu tecrübeli savunmacıyla anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, resmi protokol imzaladı ve milli maçların ardından İstanbul'a gelmesini bekledi. Rıdvan Yılmaz'ın transferinde de dünya devi önerdiği parada artışa gitti. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş'ta seçim sonrası anlaşılan ilk isim Romain Saiss olmuştu. Siyah-beyazlılar, Faslı stoper ile 1.5 milyon Euro ve bonuslarla birlikte 2 yıllık prensip anlaşması sağladı ve ön protokol imzalandı.

Milli Takım kampında bulunan futbolcu maçlarının bitiminden sonra İstanbul'a gelerek işi resmiyete dökecek.

3'LÜ SAVUNMANIN MERKEZİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş'ta ana plandaki yeri üçlü savunmanın merkezi olacak. Beşiktaş teknik heyeti, sol stoperde oynayan futbolcuyu merkezde değerlendirecek.

YERLİ STOPER GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı yönetim bu nedenle sol stoper girişimlerini sürdürüyor. Bu mevkiye mutlak suretle bir Türk oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalar yürütülüyor.

FRANKFURT'UN RIDVAN AŞKI

Siyah-beyazlıların milli sol beki Rıdvan Yılmaz için Frankfurt masada tek kaldı. İtalyan ekibi Torino 4 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro opsiyon ve yüzde 20 sonraki satıştan pay içerikli teklifine revize yapmadı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine getiren Frankfurt ise kadrosunu güçlendirmek için 21 yaşındaki genç sol beke daha önceki 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 15 sonraki satıştan pay teklifini, 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak revize etti.

Transferinin gerçekleşmemesi halinde kontratının bitimine 1 yıl kalacak olan Rıdvan ile sözleşme uzatma pazarlıkları yürütülüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yıldız isim Beşiktaş'a imzayı attı! Milli maçlardan sonra...
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