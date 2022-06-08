Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine getiren Frankfurt ise kadrosunu güçlendirmek için 21 yaşındaki genç sol beke daha önceki 3.5 milyon Euro bonservis ve yüzde 15 sonraki satıştan pay teklifini, 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak revize etti.