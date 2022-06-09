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Giriş Tarihi: 9.6.2022 16:21 Son Güncelleme: 9.6.2022 16:43

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Weghorst ve Sörloth gelişmesi!

DHA
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Weghorst ve Sörloth gelişmesi!

Yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye çalışan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar santrfor bölgesi için Wout Weghost'u ikna etmeye çalışırken, Sörloth için beklemeye geçti.

Weghost için bir kaç güne kesin kararın açıklanması ve futbolcunun tercihini bildirmesi bekleniyor. Alexander Sörloth'un mevcut şartlarda transferi imkansız gibi dururken, Beşiktaş Norveçli golcünün istenen yüksek bonservis şartlarıyla herhangi bir takıma gidememesi halinde kiralama seçeneğiyle tekrar devreye girecek.

Yerli santrfor adayları arasında ismi geçen Cenk Tosun ile görüşmeler ağır ilerlese de başkan ve yönetim, Cenk'in Beşiktaş'a fazla zorluk çıkarmayacağına inanıyor. Transfer sürecini yürüten Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, bu doğrultuda Cenk'e Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyacak bir teklif yapmayı planlıyor.

RIDVAN YILMAZ İÇİN SON KARAR BAŞKANDA

Rıdvan Yılmaz'ın transferi için de Eintracht Frankfurt ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman ekibinin sözleşmeye bağlı ek ödemelerle 6 milyon Euro'yu geçen teklifini kabul etme aşamasına gelen siyah-beyazlılarda, son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Rıdvan'ın sözleşmesinin bitmesine 1 yılının kalması ve oyuncunun Avrupa'da oynama isteğinin olması bu transferin her an gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Beşiktaş, Rıdvan'ın Frankfurt'a transfer olması halinde mutlaka bir sol bek alacak ve öncelikli tercih yabancıdan yana olacak.

CAN BOZDOĞAN SCHALKE'DE KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Yeni sezonda takımda kalması istenen Güven Yalçın ile görüşmeler yine devam ederken, Can Bozdoğan için seçenekler sıfır nokrasına kadar indi. Bunda genç oyuncunun Bundesliga'ya yeniden çıkan Schalke ile kampa katılıp kendini gösterme isteği etkili oldu. Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın ilerleyen haftalarda tekrar gündeme gelmesi halinde bonservis teklif etmeyerek kiralama düşüncesinde olacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Weghorst ve Sörloth gelişmesi!
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