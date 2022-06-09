TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Yabancı golcü dışında Cenk Tosun başta olmak üzere birçok yerli isimle görüşen siyah-beyazlı kulüp, Güven Yalçın ile bir türlü anlaşamadığı için Halil Dervişoğlu ismini artık daha yakın görüyor.

Bu futbolcunun milli takım performansını da yakından takip eden Beşiktaş teknik heyetinin, genç golcünün alınmasına onay verdiği öğrenildi.