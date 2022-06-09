Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar! Teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 9.6.2022 08:40 Son Güncelleme: 9.6.2022 08:47

Son dakika transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar! Teklif ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar! Teklif ortaya çıktı...

Son dakika transfer haberleri: Son şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. İç transferde yoğun mesai harcayan yönetim, Avrupa'ya gitmek isteyen kaptan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için transfer kararını verdi. Uğurcan Çakır, geçtiğimiz günlerde özellikle de Premier Lig'e gitmek istediğini itiraf etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Gelecek sezon en önemli hedefini Şampiyonlar Ligi'nde yer almak olarak belirleyen son şampiyon Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor. Djaniny ve Denswil ile yaptığı görüşmelerde mesafe kaydeden bordo-mavililer, önemli bir hamle için de harekete geçti. İşte Trabzonspor'da yaşanan son dakika transfer gelişmesi...

HAMSİK PİSTLERDE!

Bordo-mavililerin yıldızı Marek Hamsik, yorucu geçen sezonun stresini yarış pistlerinde atıyor. Birçok futbolcu tatilde deniz ve güneşin keyfini çıkartırken Slovak futbolcu, Ferrari'nin davetlisi olarak Avusturya Salzburg'daki yarış pistine gitti ve burada araçları test etti.

BAKASETAS'A ÇİZME'DEN TALİP

Trabzonspor'da geride kalan sezon 43 maçta 9 gol, 8 asistlik katkı yaparak takımın skor yükünün önemli bir bölümünü çeken Anastasios Bakasetas'ın ismi birçok takımla anılıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Transferde ona ilgi var" dediği yıldız oyuncu, Yunanistan Milli Takımı ile oynadığı son iki maçta da fileleri sarsmıştı. 28 yaşındaki orta saha ile ilgilenen takımın Fiorentina olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibinin henüz teklif yapmadığı ancak önümüzdeki günlerde kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.

Yönetim, lig bittikten sonra "Makul teklifler gelirse ayrılmak istiyoruz" şeklinde açıklama yapan kaptan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'ü takımda tutmayı planlıyor. Bunun için ciddi bir kazanç düzenlemesi içeren teklif hazırlayan Fırtına, iki oyuncuyla masaya oturacak.

YENİ TEKLİF: 22 MİLYON TL

Şu an yılda 9 milyon TL (490 bin Euro) kazanan ve yabancılarla maaşları arasında büyük fark olan Uğurcan ve Abdülkadir'in ücretlerinin 1 milyon 200 bin Euro (22 milyon TL) seviyesinin üzerine çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Ayrılmak istediklerini dile getiren ikilinin yönetimden gelecek bu teklif karşısında nasıl bir tepki vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Haziran 2022 Survivor All Star ada konseyinde büyük hesaplaşma yaşandı!
SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için yeni reçete: PRİM-FARK hesabı! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Temmuz zammı açıklaması
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Son dakika haberi | Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar arttı? Son Dakika: 8 Haziran mazot, akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin 1 litre fiyatı
Çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı grafikte değişti! 8 Haziran 2022 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Sınıfta kalma kalktı mı, devamsızlıktan kalma var mı? 12. sınıflar devamsızlıktan kalır mı, lise sonda devamsızlık affı var mı? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar! Teklif ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA