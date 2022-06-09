Son dakika transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir için karar! Teklif ortaya çıktı...

YENİ TEKLİF: 22 MİLYON TL

Şu an yılda 9 milyon TL (490 bin Euro) kazanan ve yabancılarla maaşları arasında büyük fark olan Uğurcan ve Abdülkadir'in ücretlerinin 1 milyon 200 bin Euro (22 milyon TL) seviyesinin üzerine çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Ayrılmak istediklerini dile getiren ikilinin yönetimden gelecek bu teklif karşısında nasıl bir tepki vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.