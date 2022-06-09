Trabzonspor’un yeni marşı çıktı

Trabzonspor'un şampiyonluğunda kupa kutlamalarını bekleyen sanatçı Sürmen'in, "Yak" isimli bestesi 6. resmi kupa marşı olarak çıktı. Şarkıcı Sürmen Trabzonspor'un şampiyonluğuna yakışan bir marş olduğunu ifade etti. Kupa sevincinin bu yaz "Yak" marşıyla devam edeceğini belirtti. Sosyal medyada yayınlanan marşın klibi sosyal medyada ilgi görmeye başladı.

Marşın söz ve müziğinin kendisine ait oluğunu belirten Sürmen, profesyonel müzisyenlerle birlikte stüdyo çalışmalarını İstanbul'da tamamladı. Marşın düzenlenmesi mix mastering Selim Topsakal, kemençe Ramazan Yanık, solo keman Deniz Özyiğit tarafından yapıldı. Vokal koro solistleri Hasan Doğru, Uğur Dayal, Rauf Göktürk, Deniz Özyiğit, vokal koro kayıt rahmetli Mesut Kurt, video klip montajını Erdinç Köygülü, fotoğraf çekimlerini Ramazan Göksal tarafından yapıldı.

Kibar Sürmen, "Trabzonspor bize bu anlamlı mutluluğu yaşattığı için çok mutluyuz. Trabzonspor taraftarımızla şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadık. Trabzonspor futbolcularını, teknik direktörünü ve yönetimini tebrik ediyorum. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Trabzonspor Kulübü'nde marşlarımla ilgilenen Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin'e ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.