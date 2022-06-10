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Giriş Tarihi: 10.6.2022 13:43

Göztepeli Atınç, Beşiktaş'a doğru

DHA
Göztepeli Atınç, Beşiktaş’a doğru

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Göztepe devir işlemleri konusunda Rasmus Ankersen ve Dragon Solak’ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşırken, bir yandan da transfer mesaisine başladı. Beşiktaş’ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe’de geçirdi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen Atınç, toparlanıp takımın istikrarlı isimleri arasına adını yazdırdı.

Önce teknik direktörünü belirlemek için kolları sıvayan Göztepe, bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Kaptan Halil Akbunar için Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan kurmaylar, stoper Atınç Nukan'ı isteyen Beşiktaş'la görüşmelerine devam ediyor.

Siyah-beyazlıların, Göztepe'ye iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. Ndiaye ve Nwobodo'dan iyi bir gelir elde eden Göztepe'nin Atınç'ı da Beşiktaş'a hatrı sayılır bir bonservis bedeli ile satacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Atınç için Göztepe'ye para artı futbolcu da teklifi de götürdüğü kaydedildi. Beşiktaş'ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu son 3 sezonunu Göztepe'de geçirdi. Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen Atınç, toparlanıp takımın istikrarlı isimleri arasına adını yazdırdı.

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Göztepeli Atınç, Beşiktaş'a doğru
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