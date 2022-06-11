Son dakika: A Milli Takım’da hedef 3’te 3! Lüksemburg - Türkiye maçında 11’ler belli oldu

TÜRKİYE 607. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.