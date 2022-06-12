Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Weghorst’la mutlu sona yakın! Transferde Alexander Sörloth detayı

Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde sona yaklaştı. Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girmişti.
Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştı.
Kartal, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde.