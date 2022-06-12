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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:14 Son Güncelleme: 12.6.2022 10:17

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Weghorst'la mutlu sona yakın! Transferde Alexander Sörloth detayı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Weghorst’la mutlu sona yakın! Transferde Alexander Sörloth detayı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Valerien Ismael ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlılar Romain Saiss'in ardından Premier Lig'in golcülerinden Wout Weghorst'u renklerine bağlamaya çok yakın. İşte tüm detaylar....

Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde sona yaklaştı. Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girmişti.

Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştı.

WEGHORST'TA GERİ SAYIM
Beşiktaş, Wout Weghorst'a 2 milyon Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükseltmiş ve futbolcunun vereceği yanıta odaklanmıştı. Hollanda Milli Takım kampında bulunan 29 yaşındaki golcünün çarşamba günü kararını siyah-beyazlılara ileteceği belirtildi.

Kartal, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Weghorst'la mutlu sona yakın! Transferde Alexander Sörloth detayı
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