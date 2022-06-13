Ali Koç sorusuna Mehmet Büyükekşi'den yanıt! "Ona sorarsanız daha iyi olur..."

"EN BÜYÜK GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİ, KULÜPLERİN MALİ DAR BOĞAZDAN ÇIKMASINA YARDIMCI OLABİLMEK"

Şu ana kadar gelinen bir nokta olduğunu ve gelinen noktayı daha yukarılara nasıl çıkartacakları konusunda çalıştıklarını kaydeden Büyükekşi, "Ben de bir kulüp başkanıydım. En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek. Hele ki bu dönemde bu daha da önem kazandı. Kurlarla ilgili gelişmeler olunca, kulüpler daha çok etkileniyor. Futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz kaygısını yaşamış birisi olarak, ben de bu durumları biliyorum" diye konuştu.