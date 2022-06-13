Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayern Münih Ryan Gravenberch’i transfer etti
Giriş Tarihi: 13.6.2022 20:04

Bayern Münih Ryan Gravenberch’i transfer etti

AA
Bayern Münih Ryan Gravenberch’i transfer etti

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Ajax’tan Ryan Gravenberch’i transfer ettiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollanda Milli Takımı oyuncusu Gravenberch ile 2027'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, birçok Avrupalı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek istediğini belirterek, Gravenberch'in en yüksek seviyede gelişmek istediği için Bayern Münih'i seçtiğini ifade etti.

Gravenberch de Bayern Münih'ten teklif geldiğinde çok fazla düşünmek zorunda kalmadığını aktararak, "Bayern Münih en büyük kulüplerden biri. Dünyadaki oyuncular bu kulüp için oynamak istiyor. Şampiyonluklar kazanmak için Münih'e geliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax'ın altyapısında yetişen ve daha sonra 16 yaşında 2018-2019 sezonundan itibaren profesyonel takımda forma giymeye başlayan Gravenberch, 103 maçta 12 gol attı.

Ajax ile 3 kez lig şampiyonluğunu ve iki kez kupayı kazanan Gravenberch, 10 kez forma giydiği Hollanda Milli Takımı'nda 1 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret zammı son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman olacak, ne kadar olacağı belli mi?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2022: En az 1173 TL'lik artış yolda! Emekli zammı ne kadar ne kadar olacak, belli oldu mu? SSK ve BAĞKUR için son dakika!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı! E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak?
Haziran enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu? Ekonomistler ne diyor? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ile Temmuz zammı netleşecek!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayern Münih Ryan Gravenberch’i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA