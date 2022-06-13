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Giriş Tarihi: 13.6.2022 09:02 Son Güncelleme: 13.6.2022 09:47

Liverpool tarihine geçti! Yılın bomba transferi resmen açıklandı

Liverpool tarihine geçti! Yılın bomba transferi resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Liverpool, Benfica'nın Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'i transfer etti. Liverpool tarihine geçen Nunez'in maliyeti dudak uçuklattı. Darwin Nunez, bu sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Dünya futbolundan flaş transferler gelmeye başladı. Dünya devi Liverpool, transfer sezonuna hızlı girdi. Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Jurgen Klopp, yeni transferine kavuştu.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Benfica'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Darwin Nunez'in resmen transfer olduğu açıklandı. İşte transfer detayları. Benfica, Darwin Nunez'in 75 milyon euro bonservis + 25 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN PAHALISI OLDU

Liverpool, Sadio Mane'nin takımdan ayrılmak istemesinin ardından Darwin Nunez'i kadrosuna katmak istediği ortaya çıkmıştı. Uruguaylı yıldız Liverpool ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Darwin Nunez, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Uruguaylı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 34 gol attı ve 4 asist katkısında bulundu. Oyuncunun yarına sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

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Liverpool tarihine geçti! Yılın bomba transferi resmen açıklandı
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