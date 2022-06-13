Liverpool tarihine geçti! Yılın bomba transferi resmen açıklandı

Dünya futbolundan flaş transferler gelmeye başladı. Dünya devi Liverpool, transfer sezonuna hızlı girdi. Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Jurgen Klopp, yeni transferine kavuştu.
TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU
Benfica'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Darwin Nunez'in resmen transfer olduğu açıklandı. İşte transfer detayları. Benfica, Darwin Nunez'in 75 milyon euro bonservis + 25 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı.
Darwin Nunez, Liverpool tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Uruguaylı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 34 gol attı ve 4 asist katkısında bulundu. Oyuncunun yarına sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.