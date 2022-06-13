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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:20

Efsane futbolcu Yattara bu kez Muğla Ortaköyspor yolunda!

DHA
Efsane futbolcu Yattara bu kez Muğla Ortaköyspor yolunda!

Futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da 42 yaşında geçici olarak sahalara dönen Trabzonspor'un unutulmaz yıldızı İbrahima Yattara, bu kez Muğla yolcusu.

Gine asıllı eski futbolcu bu kez Muğla Süper Amatör Lig'in yeni ekibi Ortaköyspor'un radarına girdi. Yattara ile ilgilendiklerini ifade eden Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, başarıları ile lige damga vurmak istediklerini söyledi.

Geçen sezon Muğla 1'inci Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Ortaköy, Yattara'yı gündeme aldı. Başkan Hüseyin Uçar, yeni sezon için Yattara ile transfer görüşmelerine başladıklarını kaydetti.

Ortaköyspor olarak hedeflerini BAL olarak belirlediklerini ifade eden başkan Uçar, "Yattara transferi gerçekleşirse hem takımımıza katkı verecek hem de Muğla Süper Amatör Ligi'ne renk ve kalite getirecek" diye konuştu.

Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

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Efsane futbolcu Yattara bu kez Muğla Ortaköyspor yolunda!
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