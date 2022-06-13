Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Kulübü'nde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak
Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:30

Galatasaray Kulübü'nde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak

AA
Galatasaray Kulübü’nde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünde 11 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu, mazbatalarını yarın alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, önce kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

Kulüpte devir teslim töreni de saat 17.00'de yönetim kurulu toplantı salonunda yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını ise kulübün gelenekleri çerçevesinde saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kulübü'nde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA