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Giriş Tarihi: 13.6.2022 11:21

Göztepe'de Rasmus Ankersen geldi! Teknik direktörlük için ilk aday...

DHA
Göztepe’de Rasmus Ankersen geldi! Teknik direktörlük için ilk aday...

Spor Toto 1’inci Lig'e düşen Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70 devralma konusunda prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen, İzmir’e geldi.

Başkanlık görevinden daha önce istifa eden Mehmet Sepil ve Başkanvekili Talat Papatya ile bir araya gelen Ankersen, yönetimle yeni sezon öncesi bilgi alışverişinde bulundu. Göztepe'nin 97'nci yılına özel olarak bastırılan tişörtü de giyen Ankersen'in yarın sarı-kırmızılıların kuruluş yıl dönümü için yapılacak etkinliklere de katılacağı ifade edildi.

TURGAY ALTAY ÖN PLANDA

Sepil ve Papatya ile toplantılara başlayan Ankersen'in öncelikle teknik direktör sorunun çözülmesi için mesai harcadığı kaydedildi. Yöneticilerin önerdiği isimler üzerinde çalışan Ankersen'e geniş çapta bir liste verildi. Listede Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Volkan Demirel'in olduğu, yıllarca Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Turgay Altay'ın bir adım öne çıktığı kaydedildi. Mevcut takımla ilgili de bilgiler alan Rasmus Ankersen, gelecek teknik adamın raporuna göre kadroyu şekillendireceği vurgulandı. Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni gezen Ankersen, personelle de tanıştı. Ankersen'in yarın oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geleceği de öğrenildi. Göztepe, Ankersen'le yurtdışından yatırım alan ilk Türk kulübü olacak.

GÖZ-GÖZ 97 YAŞINDA

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, yarın 97'nci yaşını kutlayacak. Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan sarı-kırmızılılar her sene olduğu gibi 14 Haziran'da doğum günü etkinlikleri yapacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak sarı-kırmızılı futbolseverler önce müzik gösterileriyle organizasyona başlayacak. Ardından saatler 21.30'u gösterdiğinde Göztepeli futbolseverler geleneksel olan meşale şovlarını yapacak. Meşale gösterisinin ardından taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için tribündeki yerlerini alacak.

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Göztepe'de Rasmus Ankersen geldi! Teknik direktörlük için ilk aday...
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