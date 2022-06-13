Inter’in golcüsü Alexis Sanchez, Galatasaray’ı reddetti

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine İtalya Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen Alexis Sanchez geldi.

"GALATASARAY'I REDDETTİ"

Çizme'nin önde gelen yayın organlarından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; maaşları yüzde 10-15 oranında kısmak isteyen Inter, futbolcunun yüksek maliyeti sebebiyle yolları ayırmak istiyor. Daha önce Fenerbahçe ile de anılan Alexis Sanchez için tek somut teklif Galatasaray'dan geldiği fakat; futbolcu bu teklifi reddetti.

39 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Şili medyası ise oyuncunun Atletico Madrid ve Sevilla gibi takımlarda oynamak istediğini ama bunun için gerekli zeminin oluşmadığını aktardı. Alexis Sanchez, geride bıraktığımız sezon Inter formasıyla toplam 39 maçta 1342 dakika süre aldı ve 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Colo takımlarında oynamıştı. Transfermarkt verilerine göre; Sanchez'e biçilen değer 3.5 milyon Euro civarında.