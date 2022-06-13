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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a istediği Ramadan Sobhi'yi Valerien Ismael de istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a istediği Ramadan Sobhi’yi Valerien Ismael de istiyor

Beşiktaş'ta eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın uzun süre peşinde koştuğu Ramadan Sobhi transferi Valerien Isamel'e kısmet oluyor. Sergen Yalçın'ın döneminde transferi için uğraşılan Mısırlı oyuncu Kartal'a geliyor.

Sergen Yalçın uğraştı, Valerien Ismael kapıyor... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, gündeme gelen son isim taraftarları heyecanlandırdı. Sergen Yalçın döneminde de istenen Ramadan Sobhi için yönetim bombayı patlatıyor.

SERGEN YALÇIN'A NİYET, VALERİEN'E KISMET

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Kevin N'Koudou'yla birlikte sol kanat hattında forma rekabetine girebilecek bir futbolcu almak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve öncelikle Avrupa'daki hedefler üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, istediğini bulamayınca yeni rotasını Mısır olarak belirledi. Pyramids FC'nin 25 yaşındaki oyuncusu Ramadan Sobhi için düğmeye basan Kara Kartal, kısa sürede bu transfer için yoğun mesafe kat etti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Mısırlı sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi için bir dönem Galatasaray da devreye girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. 2 yıl önce İngiliz ekibi Huddersfield'den 5 milyon Euro karşılığında Pyramids FC'ye geçiş yapan Sobhi'nin tekrar Avrupa'ya geri dönmeye olumlu baktığı belirtildi. Deneyimli futbolcu, bu sezon kulübüyle 22 maça çıkıp 2 gol ve 4 asistle oynadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a istediği Ramadan Sobhi'yi Valerien Ismael de istiyor
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