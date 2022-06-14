Fatih Karagümrük, stadyum için destek bekliyor

Teknik direktörlük görevine 43 yaşındaki İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'te dün düzenlenen imza töreninde hazır bulunan Asbaşkan Serkan Hurma, kulübün yaşadığı stadyum sorununa da değindi. Başkan Süleyman Hurma'nın bu konuda hummalı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Serkan Hurma, "Biz ülke futboluna katkı vermeye, renk katmaya devam ettikçe inanıyoruz ki ülkemiz de bize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"4 senedir yapmadığımız çalışma kalmadı"

Yönetim olarak kulübün başına geçtikleri günden itibaren hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu aktaran ve bu kapsamda kulübe kazandırılan kariyer sahibi futbolcuları takımda tutabilmek adına kulübün sahip olduğu stadyum ve çalışma tesislerinin büyük bir etken olduğunu söyleyen Asbaşkan Serkan Hurma, "Bu durum biraz yaralı olduğumuz bir konu. 4 senedir bu konuda yapmadığımız çalışma kalmadı diyebilirim. Tahmin edebilirsiniz ki görüşmeler sırasında kendi stadyumumuzun, tesisimizin hatta üzerinde Karagümrük yazan otobüsümüzün bile olmayışı, Pirlo gibi bir isimle görüşürken, konuşmaları zorlaştırıyor. Başkanımız bu konuda elinden geleni yapıyor. Ancak bu bir kulübün kendi başına yapacağı bir şey değil. Devletimizden destek bekliyoruz. Biz böyle iyi işler yapmaya devam ettikçe, ülke futboluna katkı vermeye, renk katmaya devam ettikçe ülkemizde bize yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini diliyoruz" cümlelerine yer verdi.



Hedef Avrupa kupalarında kalıcı olmak

Geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıktıkları 2019-2020 sezonundan itibaren stat ve antrenman sahası konusunda çözüm odaklı istikrarlı bir geri dönüş alamadı. Avrupa liglerinde top koşturan kariyer sahibi oyuncuları takıma dahil edip Süper Lig'de forma giymeleri konusunda olumlu adımlar atan kırmızı-siyahlılarda yönetimin hedeflediği proje; Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek ve kalıcı olacak bir takım oluşturmak.



Belirli bir antrenman sahası bile yok

Fatih Karagümrük, stadyum sorununun çözüme kavuşmamasının yanı sıra belirli bir antrenman sahasına da sahip değil. Maç programı ve hava şartlarına bağlı olarak birden fazla yerde antrenman yapmak zorunda kalan İstanbul temsilcisi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yanında bulunan Olimpiyat Parkı Atletizm Tesisi ve Vefa Stadyumu dışında zaman zaman Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde de idman yapmak zorunda kalıyor.