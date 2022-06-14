Fenerbahçe’de Alex Kral gelişmesi! Transfer için beklemede...

Fenerbahçe 'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova'ya geri döndü.
Fenerbahçe'nin, Carvalho'nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak'tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.
ALEX KRAL KİMDİR
Futbol kariyerine 2004'te Slavia Brno'da başladı. 2007'de Zbrojovka Brno'ya geçti. 2015'te Slavia Prag altyapısına katıldı. Buradan Teplice'e gitti. Ocak 2019'da 900 bin Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a döndü.
Eylül 2019'da 12 milyon Euro'ya Spartak Moskova'nın yolunu tuttu. 2021'de West Ham'a kiralandı. Spartak Moskova'da 60 maçta 6 asist, Teplice'te 48 karşılaşmada 2 gol-5 asist, Slavia Prag'da 30 maçta 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.