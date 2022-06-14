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Giriş Tarihi: 14.6.2022 13:31

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

AA
Galatasaray’da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü benim yuvam. Arkadaşlarımla birçok projelerimiz var. İnşallah bunları realize edeceğiz" dedi.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, olağanüstü seçimli genel kurul divan heyeti, mazbataları takdim etti.

Genel kurul divan başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını verdi.

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

Törenin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'a hizmet etmek için göreve geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimler gayet barış içinde, güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray benim yuvam. Birçok projemiz var. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın, kulübe sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimizden birisi bu. Sevgi iklimi bizi çok çabuk başarılarla buluşturacaktır."

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Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
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