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Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:36

Roma, Nemanja Matic'i kadrosuna kattı

AA
Roma, Nemanja Matic’i kadrosuna kattı

İtalya Serie A takımlarından Roma, Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i transfer etti.

Roma'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki Sırp oyuncunun kendisini 30 Haziran 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Matic'in Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Matic, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum. Takım arkadaşlarımla sezona başlamayı iple çekiyorum. Roma, büyük bir kulüp. Harika taraftarlar ve bir antrenörü var. Mourinho'yu herkes tanıyor. Benim burayı seçmem zor olmadı. Umarım birlikte önemli işlere imza atarız." ifadelerini kullandı.

Son 5 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Matic, daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda'nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.

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Roma, Nemanja Matic'i kadrosuna kattı
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