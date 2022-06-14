Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Giriş Tarihi: 14.6.2022 15:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak sarı lacivertlilerin rakipleri yarın çekilecek kurada belli olacak.

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin de rakibi bu kurada belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.

Seri başı olmayan sarı lacivertliler, çekilişe 'lig yolu'ndan girecek ve Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Bu turda ilk maçlar 19-20 Temmuz'da, rövanşlar ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Konyaspor ile 4. sırada bitiren Başakşehir, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılacak temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de yarın belli olacak. Yine Nyon'da yapılacak Konferans Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Kazanç 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları kalem kalem hesaplandı
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Son Dakika Vedat Bilgin açıklaması gündemde! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA