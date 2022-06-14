Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin de rakibi bu kurada belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.

Seri başı olmayan sarı lacivertliler, çekilişe 'lig yolu'ndan girecek ve Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Bu turda ilk maçlar 19-20 Temmuz'da, rövanşlar ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR



Süper Lig'i 3. sırada bitiren Konyaspor ile 4. sırada bitiren Başakşehir, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılacak temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de yarın belli olacak. Yine Nyon'da yapılacak Konferans Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.