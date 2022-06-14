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Giriş Tarihi: 14.6.2022 16:57 Son Güncelleme: 14.6.2022 16:58

Son dakikla: Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı

Son dakikla: Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

#SahneBizim

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Son dakikla: Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı
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