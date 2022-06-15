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Giriş Tarihi: 15.6.2022 20:28 Son Güncelleme: 15.6.2022 20:29

Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

AA
Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

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Galatasaray Kulübünde şubelerdeki görev dağılımı belli oldu
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