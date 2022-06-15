Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 17:14

Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında!

DHA
Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında!

Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Kadeem Harris, Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

2021-2022 sezonunun 2'nci yarısını Ukrayna'daki savaştan dolayı kiralık olarak Tuzlaspor'da geçiren Kadeem Harris, kulübü Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok Türk takımının radarına girdi. Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrardan Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Tuzlaspor'da geçtiğimiz sezon çıktığı 6 maçta 3 gol atan ve 1 de asist yapan İngiliz oyuncuyla Spor Toto 1'inci Lig'den birçok takım nabız yokluyor.


Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI geri sayımı başladı! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin son dakika açıklaması!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA! Fed faiz kararı bugün belli oluyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed açıklaması ve Jerome Powell ile para yön bulacak
Emekli zammı ne zaman açıklanacak? En az rakamlar hesaplandı! SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
SON DAKİKA HABERİ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için çalışma başlattı: Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki: Haddini bil, sizin ağababalarınız da aynı kafadaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA