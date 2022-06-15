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Giriş Tarihi: 15.6.2022 16:17

La Liga Başkanı Javier Tebas, PSG ve Manchester City UEFA'ya şikayet edildi

La Liga Başkanı Javier Tebas, PSG ve Manchester City UEFA’ya şikayet edildi

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, finansal fair play'i ihlal ettikleri gerekçesiyle Paris Saint Germain ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti.

Başkan Tebas, bu iki kulüp hakkında Avrupa Birliği, Fransa ve İsviçre nezdinde ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı. PSG ile ilgili şikayetin bu hafta içinde, Manchester City ile ilgili şikayetin ise geçen nisan ayında yapıldığı öğrenildi.

Tebas yaptığı açıklamada PSG'nin 200 milyon euro kaybetmişken Mbappe ile sözleşme yenilemesinin FFP kurallarına göre imkansız olduğunu savunarak "Şimdi açıkları 300 milyon euro oldu. Hile yapmak zorunda kalacaklar. Açıktan ödeme yapıp yapmadıklarını da bilmiyorum" diye konuştu.

Tebas Manchester City'nin Haaland'ı transfer edebildiğini de anlayamadığını belirterek "Bir şeyler yapmış olmalılar, çünkü Haaland kulübüne ödenen 60 milyon euro'dan daha fazlasını istedi" dedi. Tebas, La Liga'nın bu iki kulübün FFP ihlallerinin takipçisi olacağının da altını çizdi.

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La Liga Başkanı Javier Tebas, PSG ve Manchester City UEFA'ya şikayet edildi
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