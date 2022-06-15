Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Romain Saiss'i KAP'a bildirdi
Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:06 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:39

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Romain Saiss'i KAP'a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Romain Saiss’i KAP’a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'in transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

ROMAİN SAİSS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği profesyonel futbolcu Romain Saiss, sağlık kontrolünden geçti.

ROMAIN SAISS KİMDİR?

Romain Saiss 26 Mart 1990 tarihinde Fransa'da doğdu. Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 1.88 boyundaki futbolcu stoper mevkisinde forma giyiyor. Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 21 gol ve 11 asist kaydetti. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romain Saiss 60 maçta görev aldı. Saiss'in güncel değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI geliyor! Bakan Bilgin yeşil ışık yaktı: Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
SON DAKİKA! Fed faiz kararı belli oluyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed kararı ve açıklaması ile 28 yıl sonra bir ilk olabilir
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş Romain Saiss'i KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA