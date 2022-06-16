Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde durmak bilmiyor... Stefano Denswil, Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerini KAP'a bildiren bordo mavililer, bir bomba daha patlatıyor.
Trabzonspor, ligin gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna katmak üzere Lorient kulübü ile prensipte anlaştı.
Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a davet edildi.
Süper Lig'de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.