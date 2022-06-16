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Giriş Tarihi: 16.6.2022 13:30 Son Güncelleme: 16.6.2022 13:36

Trabzonspor Marlon ile görüşmelere başladı!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Marlon ile görüşmelere başladı!

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Şampiyon Trabzonspor'da transfer gündemi çok yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yönetim, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor, sabah saatlerinde ise Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil transferlerini açıklamıştı.

MARLON KİMDİR?

FC Shakhtar Donetsk takımında Defans mevkinde forma giyen Brezilyalı Marlon, 07 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 182 cm boyunda ve 81 kilo olan Marlon, sağ ayağını kullanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda olmak üzere 22 maça çıkan Marlon 1843 dakika görev aldı fakat gol ve asist katkısı yapamadı.

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Trabzonspor Marlon ile görüşmelere başladı!
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