Son dakika: Beşiktaş, Romain Saiss transferini açıkladı

Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 32 yaşındaki Faslı oyuncunun Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret ve maç başı 12 bin 500 Euro kazanacak.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI: MAÇ BAŞINA AZAMİ NET 12 BİN 500 AVRO
Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1 milyon 800 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.
SAISS'TEN PREMİER LİG'DE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Romain Saiss bu sezon Premier Lig'de 100+ ikili mücadele ve 70+ hava topu kazanan, 25+ top kapan, 140+ uzaklaştırma ve 55+ pas arası yapan üç oyuncudan biriydi (Mohammed Salisu ve Grant Hanley ile birlikte). (OPTA)