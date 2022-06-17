Son dakika: Beşiktaş, Romain Saiss transferini açıkladı

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI: MAÇ BAŞINA AZAMİ NET 12 BİN 500 AVRO

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1 milyon 800 bin avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 avro maç başı ücreti ödenecektir." denildi.