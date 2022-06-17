Son dakika: Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı. Bordo-Mavililer, Eren Elmalı için 3.6 milyon Euro, Doğucan Haspolat için ise 1.2 milyon Euro olmak üzere Kasımpaşa'ya 3 taksit halinde toplam 4.8 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



ALACAKLARI ÜCRET DE AÇIKLANDI

Trabzonspor, 5'er yıllık sözleşme imzaladığı Eren Elmalı'ya yıllık 7.3, Doğucan Haspolat'a ise 6.4 milyon TL ödeyecek. Ayrıca iki oyuncunun maaşına her sezon enflasyon oranına göre zam yapılacak.



STRYGER LARSEN DE İMZAYI ATTI

3 yıllık sözleşme imzalanan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen de yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ve 459 bin Euro imza parası alacak.