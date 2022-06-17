Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı
Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:24 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:07

Son dakika: Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı

Son dakika: Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı. Bordo-Mavililer, Eren Elmalı için 3.6 milyon Euro, Doğucan Haspolat için ise 1.2 milyon Euro olmak üzere Kasımpaşa'ya 3 taksit halinde toplam 4.8 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerinin maliyetini açıkladı. Bordo-Mavililer, Eren Elmalı için 3.6 milyon Euro, Doğucan Haspolat için ise 1.2 milyon Euro olmak üzere Kasımpaşa'ya 3 taksit halinde toplam 4.8 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


ALACAKLARI ÜCRET DE AÇIKLANDI

Trabzonspor, 5'er yıllık sözleşme imzaladığı Eren Elmalı'ya yıllık 7.3, Doğucan Haspolat'a ise 6.4 milyon TL ödeyecek. Ayrıca iki oyuncunun maaşına her sezon enflasyon oranına göre zam yapılacak.


STRYGER LARSEN DE İMZAYI ATTI
3 yıllık sözleşme imzalanan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen de yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ve 459 bin Euro imza parası alacak.

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Son dakika: Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Larsen transferlerinin maliyetini açıkladı
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