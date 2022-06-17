Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, transferde de bombaları art arda patlatıyor. Denswil ile sözleşme yenileyen Fırtına, bonservisi elinde olan Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı açıkladı.
İlk KAP bildirimi Denswil için geldi. Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Hollandalı defans oyuncusu "Trabzonspor'da yeni şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek imzayı attı.
3 İSİM KONTROLDEN GEÇTİ
Denswil'in ardından KAP açıklamalarına devam eden Trabzonspor, Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'la da görüşmelere başladı.
Üç oyuncu da sağlık kontrollerinden geçerken, bugün kendilerini Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.
İKİ BOMBA DAHA PATLAYACAK
Transfere fırtına gibi giren Trabzonspor, forvet ve defansa da iki önemli takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 kez ağları sarsarak ligin gol kralı olan Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşan bordo-mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu da İstanbul'a davet etti. G.Saray'ın da istediği Umut'un kontratında '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var.
MARLON OLMAZSA BARTRA
Stoper takviyesi için de Shakhtar Donetsk'in 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Marlon'un ismi ön planda. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu için kulüpler pazarlık halinde.
Sambacı'nın alternatifi ise Real Betis'in stoperi Marc Bartra olarak belirlendi. Tecrübeli savunmacı da Karadeniz ekibine sıcak bakıyor.