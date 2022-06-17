Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde durmuyor! Dört KAP bildirimi sonrası iki isim daha geliyor...
Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:13

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde durmuyor! Dört KAP bildirimi sonrası iki isim daha geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde durmuyor! Dört KAP bildirimi sonrası iki isim daha geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfere de hızlı giren Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 4 isimle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmiş ve bu isimlerden Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavililer, iki yıldız isimle daha sözleşme imzalamak üzere. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, transferde de bombaları art arda patlatıyor. Denswil ile sözleşme yenileyen Fırtına, bonservisi elinde olan Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı açıkladı.

İlk KAP bildirimi Denswil için geldi. Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Hollandalı defans oyuncusu "Trabzonspor'da yeni şampiyonluklar yaşamak istiyorum" diyerek imzayı attı.

DENSWIL'DEN 3+1 YILLIK İMZA

3+1 yıllık sözleşme yapılan Denswil yıllık 1 milyon 250 bin Euro alacak. 29 yaşındaki oyuncu ayrıca önümüzdeki sezon 900 bin, sonraki sezonlar da 950 bin Euro imza parası alacak. Opsiyon sezonunda da imza parası 400 bin Euro'ya inecek.

3 İSİM KONTROLDEN GEÇTİ

Denswil'in ardından KAP açıklamalarına devam eden Trabzonspor, Jens Stryger Larsen, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'la da görüşmelere başladı.

Üç oyuncu da sağlık kontrollerinden geçerken, bugün kendilerini Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza atmaları bekleniyor.

İKİ BOMBA DAHA PATLAYACAK

Transfere fırtına gibi giren Trabzonspor, forvet ve defansa da iki önemli takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 kez ağları sarsarak ligin gol kralı olan Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşan bordo-mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu da İstanbul'a davet etti. G.Saray'ın da istediği Umut'un kontratında '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var.

MARLON OLMAZSA BARTRA

Stoper takviyesi için de Shakhtar Donetsk'in 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Marlon'un ismi ön planda. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılma kararı alan tecrübeli futbolcu için kulüpler pazarlık halinde.

Sambacı'nın alternatifi ise Real Betis'in stoperi Marc Bartra olarak belirlendi. Tecrübeli savunmacı da Karadeniz ekibine sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret zammı 2022 hakkında Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
Son dakika: Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
VAKA SAYISI SON TABLO! 16 Haziran 2022 Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ile vaka sayısı kaç oldu, ülkemizde kaç korona vakası var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde durmuyor! Dört KAP bildirimi sonrası iki isim daha geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA