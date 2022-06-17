İKİ BOMBA DAHA PATLAYACAK

Transfere fırtına gibi giren Trabzonspor, forvet ve defansa da iki önemli takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 kez ağları sarsarak ligin gol kralı olan Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşan bordo-mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu da İstanbul'a davet etti. G.Saray'ın da istediği Umut'un kontratında '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var.