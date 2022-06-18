Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bruma transferi için flaş sözler! 'Balotelli gibi...'
Giriş Tarihi: 18.6.2022 09:26

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bruma transferi için flaş sözler! 'Balotelli gibi...'

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bruma transferi için flaş sözler! ’Balotelli gibi...’

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının isteğiyle kadroya takviyeler yapıyor. Bu çerçevede sarı-lacivertliler, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Armindo Tue Na Bangna'yı (Bruma) satın alma opsiyonuyla kiraladı. PSV scoutu Ersin Kurşunlu, Portekizli oyuncunun transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

2014-2017 sezonları arasında Galatasaray'da ter döken Bruma'yı, PSV Kulübü'nde scoutluk yapan Ersin Kurşunlu, SABAH Spor için yorumladı. Türkiye'de daha önce Giresunspor'da forma giyen Kurşunlu'nun yıldız oyuncu hakkında anlattıkları şöyle:

"HOLLANDA'DA BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEKTİ"

"Bruma, Leipzig'den PSV'ye gelirken beklentiler çok yüksekti. Ancak verimliliği yeterli olmadı. PSV'deki tempoya alışması zor oldu. Bruma hızlı, çevik ve atletik bir oyuncu. Bu stilde futbolcular, Türkiye'de daha çok iş yapıyor. Hollanda'da Bruma'yı çok kısıtladılar. Tarz olarak pas ve top çevirme oyununa yatkın olmayan bir futbolcu. Örnek vermek gerekirse, Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli... Türkiye Süper Ligi'nde kendini buldu..."

"TÜRKİYE BRUMA'YA DAHA UYGUN BİR LİG"

"Avrupa'daki kulüpler için takım içinde verilen taktikleri uygulamaları çok önemli... Bu yüzden oyuncunun üstünde fazlasıyla baskı kuruluyor. Bruma, Türkiye'de parlamıştı, yine aynı etkiyi gösterir. Dinamik, atik bir futbolcu... 'Kendi stilini oyna ve baskı yap' gibi... Ancak Türk takımları, Avrupa'da mücadele ettiğinde Bruma'yı oynatmazlar. Arada bir parlama yapsa da gerisi gelmez. Bu yönden devamlılığı olmuyor. Fakat Türkiye, Bruma tarzında isimler için çok daha uygun."

46 MAÇTA 10 GOL, 4 ASİST

27 yaşındaki Bruma geride kalan sezonda PSV'de 46 karşılaşmaya çıkıp 10 gol-4 asist gerçekleştirdi.

BRUMA İLK İDMANINDA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önceki gün resmi sözleşme imzalanan Bruma, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Arkadaşlarıyla tanışan Portekizli futbolcunun çok hırslı olduğu kaydedildi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı. İki grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.

ERİSON'DAN HABER VAR!

Brezilya basınında adı Fenerbahçe ile anılan Erison'un menajeri, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki oyuncu için henüz bir teklif yapmadığını belirten Ronaldo Lucato, "Erison, F.Bahçe'de forma giymek ister, neden olmasın. Ancak F.Bahçe'nin böyle bir teklifi yok" dedi. Oyuncunun, Brezilya kulübü Botafogo ile olan kontratı 2023 yılının aralık ayında sona erecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama
YKS ne zaman? ÖSYM 2022 YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve TYT kaç dakika sürecek? İşte oturum süreleri
ASGARİ ÜCRET ZAMMI temmuz 2022 için kritik görüşme! 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bruma transferi için flaş sözler! 'Balotelli gibi...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA