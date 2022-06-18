2014-2017 sezonları arasında Galatasaray'da ter döken Bruma'yı, PSV Kulübü'nde scoutluk yapan Ersin Kurşunlu, SABAH Spor için yorumladı. Türkiye'de daha önce Giresunspor'da forma giyen Kurşunlu'nun yıldız oyuncu hakkında anlattıkları şöyle:
"HOLLANDA'DA BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEKTİ"
"Bruma, Leipzig'den PSV'ye gelirken beklentiler çok yüksekti. Ancak verimliliği yeterli olmadı. PSV'deki tempoya alışması zor oldu. Bruma hızlı, çevik ve atletik bir oyuncu. Bu stilde futbolcular, Türkiye'de daha çok iş yapıyor. Hollanda'da Bruma'yı çok kısıtladılar. Tarz olarak pas ve top çevirme oyununa yatkın olmayan bir futbolcu. Örnek vermek gerekirse, Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli... Türkiye Süper Ligi'nde kendini buldu..."
"TÜRKİYE BRUMA'YA DAHA UYGUN BİR LİG"
"Avrupa'daki kulüpler için takım içinde verilen taktikleri uygulamaları çok önemli... Bu yüzden oyuncunun üstünde fazlasıyla baskı kuruluyor. Bruma, Türkiye'de parlamıştı, yine aynı etkiyi gösterir. Dinamik, atik bir futbolcu... 'Kendi stilini oyna ve baskı yap' gibi... Ancak Türk takımları, Avrupa'da mücadele ettiğinde Bruma'yı oynatmazlar. Arada bir parlama yapsa da gerisi gelmez. Bu yönden devamlılığı olmuyor. Fakat Türkiye, Bruma tarzında isimler için çok daha uygun."
46 MAÇTA 10 GOL, 4 ASİST
27 yaşındaki Bruma geride kalan sezonda PSV'de 46 karşılaşmaya çıkıp 10 gol-4 asist gerçekleştirdi.
BRUMA İLK İDMANINDA DİKKAT ÇEKTİ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de önceki gün resmi sözleşme imzalanan Bruma, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Arkadaşlarıyla tanışan Portekizli futbolcunun çok hırslı olduğu kaydedildi.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı. İki grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.
ERİSON'DAN HABER VAR!
Brezilya basınında adı Fenerbahçe ile anılan Erison'un menajeri, SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün, 23 yaşındaki oyuncu için henüz bir teklif yapmadığını belirten Ronaldo Lucato, "Erison, F.Bahçe'de forma giymek ister, neden olmasın. Ancak F.Bahçe'nin böyle bir teklifi yok" dedi. Oyuncunun, Brezilya kulübü Botafogo ile olan kontratı 2023 yılının aralık ayında sona erecek.