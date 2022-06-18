"HOLLANDA'DA BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEKTİ"

"Bruma, Leipzig'den PSV'ye gelirken beklentiler çok yüksekti. Ancak verimliliği yeterli olmadı. PSV'deki tempoya alışması zor oldu. Bruma hızlı, çevik ve atletik bir oyuncu. Bu stilde futbolcular, Türkiye'de daha çok iş yapıyor. Hollanda'da Bruma'yı çok kısıtladılar. Tarz olarak pas ve top çevirme oyununa yatkın olmayan bir futbolcu. Örnek vermek gerekirse, Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli... Türkiye Süper Ligi'nde kendini buldu..."