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Giriş Tarihi: 18.6.2022 17:03 Son Güncelleme: 18.6.2022 17:12

Son dakika transfer haberi: Balotelli Galatasaray'a gidecek mi? Murat Sancak açıkladı!

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Balotelli Galatasaray’a gidecek mi? Murat Sancak açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İtalyan basını, Galatasaray'ın Balotelli transferi için Adana Demirspor ile anlaştığını iddia etmişti. Konuyla iligli Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, SABAH Spor'a konuştu. İşte Sancak'ın açıklamaları...

Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

İtalyan basını, Galatasaray'ın Balotelli transferi için Adana Demirspor ile anlaştığını iddia etmiş ve Adana Demirspor'la da 4 milyon Euro'ya anlaşıldığını öne sürmüştü.

Konuyla iligli Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, SABAH Spor'a konuştu.

Transferi yalanyalan Sancak, "Galatasaray'dan Balotelli için herhangi bir teklif gelmedi ve anlaşma da yok." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberi: Balotelli Galatasaray'a gidecek mi? Murat Sancak açıkladı!
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