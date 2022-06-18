Süper Lig'de Adana Demirspor'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

İtalyan basını, Galatasaray'ın Balotelli transferi için Adana Demirspor ile anlaştığını iddia etmiş ve Adana Demirspor'la da 4 milyon Euro'ya anlaşıldığını öne sürmüştü.

Konuyla iligli Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, SABAH Spor'a konuştu.

Transferi yalanyalan Sancak, "Galatasaray'dan Balotelli için herhangi bir teklif gelmedi ve anlaşma da yok." ifadelerini kullandı.