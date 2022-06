Aleksandar Kolarov futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı!

Tecrübeli sol bek, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Kariyerimde bu anın geleceğini biliyordum. Hayatımın bir bölümünü kapattığım için üzgün olsam da, her zaman hayalim olan kariyere ulaşmayı başardığım için minnettarım. Kariyerimin bu ilk bölümünde beni takip eden herkese teşekkür ederim. Her şeyden önce, her zaman büyük bir gururla temsil ettiğim memleketim Sırbistan'ın futbol takımının yanı sıra oynadığım takımlardaki her takım arkadaşıma, kulüplere, başkanlara, yöneticilere, antrenörlere, teknik personele, doktorlara, ekonomistlere, fizyoterapistlere ve kariyerimde yardımcı olan ve arka planda çok çalışan herkese teşekkür ediyorum. Başardıklarımdan büyük memnuniyet duyarak hayatımdaki bu aşamanın sonuna geliyorum. Umarım saha içinde ve dışında yaptıklarımla bu harika oyuna ve beni destekleyen herkese oynadığım futbolla karşılık verdim. Artık futbol dünyasındaki 'öteki' hayatıma odaklanmış durumdayım. Yakında İtalya Futbol Federasyonu'nun Kovercan'daki Ulusal Futbol Merkezi'nde sportif direktör ve gözlemci olarak çalışmalara başlayacağım."