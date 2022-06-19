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Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:37

Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip

DHA
Altınordulu Hüsamettin’e Süper Lig’den talip

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'e Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un talip olduğu öğrenildi.

Altay altyapısından yetişin son 2 sezonda kırmızı-lacivertli ekipte top koşturan 27 yaşındaki futbolcu, Altınordu ile yaptığı ilk görüşmede istediği ücret konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın kadroda kalması yönünde rapor verdiği Hüsamettin'in Süper Lig'den teklif beklediğini belirterek Altınordu'dan süre istediği öğrenildi.

Kanatlarda ve ileri uçta görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile İstanbulspor'un ilgilendiği gelen haberler arasında. Hüsamettin'in yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.


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Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip
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