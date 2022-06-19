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Giriş Tarihi: 19.6.2022 12:22

Bucaspor'un efsane başkanı hayatını kaybetti

DHA
Bucaspor’un efsane başkanı hayatını kaybetti

Bucaspor'un efsane başkanı Akın Göksu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Göksu, Bucaspor'u tarihinde ilk kez profesyonel lige taşıyan isim olmuştu. Bucaspor’u profesyonel lige sokan Göksu, 1990'da takımın ilk kez 2'nci Lig'e çıktığı dönemde de başkanlık yapmıştı. Bucaspor, Fırtına lakabını o sezon almıştı.

Bucaspor'u tarihinde ilk kez profesyonel lige taşıyan isim olan kulübün efsane başkanı Akın Göksu hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden Göksu'nun cenazesi bugün Buca Muradiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınıcak cenaze namazının ardından Hasanağa Bahçesi yanındaki eski Buca Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye'de 3'üncü Lig'in kurulduğu 1984 yılında son başvuru tarihine 2 gün kala İsmet Çiftçi ile birlikte Futbol Federasyonu'na başvuran ve merhume bakan Işılay Saygın'ın girişimleriyle, Çiftçi ve Seyit Mehmet Özkan'ın son günde verdiği banka teminat mektuplarıyla Bucaspor'u profesyonel lige sokan Göksu, 1990'da takımın ilk kez 2'nci Lig'e çıktığı dönemde de başkanlık yapmıştı. Bucaspor, Fırtına lakabını o sezon almıştı.

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Bucaspor'un efsane başkanı hayatını kaybetti
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