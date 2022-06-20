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Giriş Tarihi: 20.6.2022 11:15

Altay'da Sinan Kaloğlu kalıyor

DHA
Altay’da Sinan Kaloğlu kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta göreve getirilen teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun takımın başında kalacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılarda 20 Mayıs'taki kongrede göreve başlayan yeni yönetim, sözleşmesi devam eden genç teknik adamla bir süredir temas halindeydi. Yönetimin iç transferde somut adım atmaması üzerine geçen hafta ayrılık aşamasına gelen teknik patron Sinan Kaloğlu, büyük ölçüde ikna edildi.

Oyuncularla olan iletişimi, gelişime açık bir antrenör olması, takımı tanıması ve gençlere şans vermesi nedeniyle yönetimin yuvada kalması yönünde karar aldığı teknik direktör Kaloğlu, önümüzdeki günlerde yurt dışından gelerek yönetimle tekrar masaya oturacak. 41 yaşındaki çalıştırıcının 27 ya da 28 Haziran'da gerçekleşecek sezonun ilk idmanında işbaşı yapması bekleniyor. Altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek Altay'ın hafta içinde iç transferde 2-3 oyuncusuyla sözleşme yenilemesi bekleniyor.

RODRIGUEZ, ABD YOLCUSU
Altay'da sözleşmesinde 300 bin Dolar karşılığında serbest kalma maddesi yer alan Şilili sol kanat Martin Rodriguez'in MLS ekiplerinden DC United ile anlaştığı öğrenildi. Şilili futbolcunun siyah-beyazlı kulübe bu ücreti getirerek ABD'nin yolunu tutacağı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu Altay'da 29 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

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Altay'da Sinan Kaloğlu kalıyor
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