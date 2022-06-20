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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:55

Göztepe gaza basacak

Göztepe gaza basacak

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de futbol şubesini kulübün eski başkanı ve 8 yıllık hakim ortağı Mehmet Sepil'den devralmak için anlaşmaya varıp resmi imzaların atılmasını bekleyen İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sport Rebublic, teknik direktör belirleyip kadro yapılanmasına başlayacak

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de futbol şubesini kulübün eski başkanı ve 8 yıllık hakim ortağı Mehmet Sepil'den devralmak için anlaşmaya varıp resmi imzaların atılmasını bekleyen İngiltere kuruluşlu spor yatırımları şirketi Sport Rebublic, teknik direktör belirleyip kadro yapılanmasına başlayacak. Kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralacak Sports Republic'in Danimarkalı ortağı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ile Göz-Göz'e sportif direktör olacak şirketin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi, bu hafta içinde yeniden İzmir'e gelecek.

Eski futbolcu Murat Erdoğan'ın da dahil olacağı futbol yapılanması, hisselerin devir işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Ortaklarıyla birlikte Göztepe hisselerinin yüzde 30'unu ve futbol dışındaki şubeleri elinde bulundurmayı sürdürecek eski başkan Mehmet Sepil'in Türk sporuna yabancı yatırım alan ilk kulüp olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadığı öğrenildi. Sepil, Ankersen ve ekibine Torbalı'daki altyapı arazisi başta olmak üzere geçiş sürecinde futbolla ilgili konularda yardımcı oluyor.

LIS'I İZMİR'DE İZLEDİ

Sports Republic şirketiyle İngiltere Premier Ligi ekibi Southampton'ın da hakim ortağı konumundaki Rasmus Ankersen, bu kulübe transfer ettiği eski Altaylı kaleci Mateus Liz'i İzmir'de izleyip beğendi. Göztepe'yle ilk ilgilenmeye başladığı dönemde kamuoyunun haberi olmadan Türkiye'ye gelip Süper Lig'de 6 Şubat'ta oynanan Göztepe-Altay maçını Gürsel Aksel Stadı'nda izleyen Ankersen'in o dönem siyah-beyazlılarda forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı file bekçisini çok beğendiği, takibe alıp kulübüyle sözleşmesini feshedince Southampton'a aldırdığı belirtildi. Ankersen, Galiardi'yle birlikte geçen hafta yine Gürsel Aksel Stadı'ndaki Türkiye-Litvanya milli maçını da locadan takip etmişti.

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Göztepe gaza basacak
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