Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için resmi teklifini iletti! 5 milyonluk beklenti...

Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Jackson Muleka transferi için kulübü Standard Liege ile resmi teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların teklifi 2 milyon euro civarında. Standard Liege'in beklentisi ise 5 milyon euro. Teknik direktör Valerien Ismael ise 22 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdi. Muleka, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yaptı. GALATASARAY DA İLGİLENİYOR Öte yandan, başarılı golcüyü Galatasaray'ın da istediği ancak resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar Muleka'yı direkt santrfor olarak düşünürken Valerien Ismael'in, 22 yaşındaki ismi sol açık olarak oynatmayı planladığı kaydedildi.