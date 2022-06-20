Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için resmi teklifini iletti! 5 milyonluk beklenti...
Giriş Tarihi: 20.6.2022 17:07 Son Güncelleme: 20.6.2022 17:08

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için resmi teklifini iletti! 5 milyonluk beklenti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için resmi teklifini iletti! 5 milyonluk beklenti...