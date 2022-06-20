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Giriş Tarihi: 20.6.2022 14:35 Son Güncelleme: 20.6.2022 14:40

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray defansı Omeragic’le dolduracak! Transferde zorlu yol…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray defansı Omeragic’le dolduracak! Transferde zorlu yol…

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon Avrupa’da mücadele edemeyecek Galatasaray, transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı kırmızılılar, Marco ya da Nelsson’un ayrılması ihtimaline karşın, 24 yaşındaki Becir Omeragic’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Scout ekibinin savunmaya takviye için de kolları sıvadı. Becir Omeragic, Bu listede adı en fazla dikkat çeken ve gün yüzüne çıkan isim.

Marcao'nun ya da Nelsson'un ayrılması durumunda kadroya dahil edilecek. Bosna asıllı İsviçreli stoper için menajeri ve Zürih ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. Omeragic'in kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oyuncu geçen sezon 28 maçta forma giydi. Savunmada mücadeleci ve güven veren futboluyla öne çıkmayı başardı.

Transfermarkt değeri şimdiden 8 milyon Euro'yu buldu. Oyuncunun transferinin Galatasaray'ı oldukça zorlayacağı belirtiliyor. 20 yaşındaki isim 2018 yılında A takıma yükselmişti. İsviçre futbolunun oyuncudan beklentisi büyük.

Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da zaman zaman görev alabiliyor. Omeragic 1.87 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray defansı Omeragic’le dolduracak! Transferde zorlu yol…
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