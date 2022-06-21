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Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:03 Son Güncelleme: 21.6.2022 11:10

Altay'ı üzen imzalar! Tam 12 oyuncuyla yollar ayrıldı

DHA
Altay’ı üzen imzalar! Tam 12 oyuncuyla yollar ayrıldı

Süper Lig'e gelen fakat yeniden küme düşen Altay'da yaprak dökümü devam ediyor. Transfer yasaklısı Altay'da şimdiye kadar geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan 12 futbolcu siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Kappel ve Thiam takımla vedalaştı. Bu 12 futbolcuya başta Rodriguez olmak üzere yeni isimler de eklenecek.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Altay'da sözleşmeleri sona eren Leandro Kappel ve Khaly Thiam'ın yeni sezon öncesi Pendikspor'la sözleşme imzalaması siyah-beyazlıları üzdü. Son 4 sezonda Altay formasını terleten Hollandalı sağ kanat Kappel, bu yıl ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Pendikspor'un tarihindeki ilk yabancı futbolcusu oldu. Son 2 sezonda İzmir ekibinin başarısı için top koşturan Senegalli ön libero Thiam da Kappel'in hemen ardından aynı kulüple resmi sözleşme imzaladı.

Pendikspor'un yine Altay'da görev yapan stoper Murat Akça ve sözleşmesini fesheden santrfor Karamoko Bamba'ya da kanca attığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Murat'ın İstanbul temsilcisine gitmesi için bonservis ücreti getirmesi gerekiyor. Öte yandan yönetim iç transferde ilk teklifleri geri çeviren oyunculara ikinci teklifleri sunmaya devam ediyor. İzmir temsilcisinin hafta sonuna kadar bazı tecrübeli isimlere imza attırması bekleniyor.

KADRODAN 12 OYUNCU AYRILDI

Transfer yasaklısı Altay'da şimdiye kadar geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan 12 futbolcu siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Bamba, Paixao, Lis, Pinares, Aka, Naderi, Thaciano, Rayan, Cihan, Cebrail, Kappel ve Thiam takımla vedalaştı. Bu 12 futbolcuya başta Rodriguez olmak üzere yeni isimler de eklenecek. Altay'da kontratları sona eren İbrahim, Özgür, Tolga, Ceyhun, Zeki, Deniz, Poko ve Ozan'ın durumları belirsiz. Altyapıdan yetişen Kazımcan'ın da satışı gündemde.

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Altay'ı üzen imzalar! Tam 12 oyuncuyla yollar ayrıldı
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