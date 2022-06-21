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Giriş Tarihi: 21.6.2022 14:07

Sivasspor'dan Fayçal Fajr ve Jorge Felix'e teşekkür

AA
Sivasspor’dan Fayçal Fajr ve Jorge Felix’e teşekkür

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Fayçal Fajr ve golcü Jorge Felix'e kulübe yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 14 Eylül 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Fajr'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Fajr, son iki sezonda 83 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi ve 9 gol sevinci yaşadı.

JORGE FELIX AÇIKLAMASI
Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e de kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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Sivasspor'dan Fayçal Fajr ve Jorge Felix'e teşekkür
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