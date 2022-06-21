Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz orta saha! Görüşmeler...
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:05 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:20

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz orta saha! Görüşmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a İtalya’dan sürpriz orta saha! Görüşmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin yıldızını gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da bir takviye yapacak. Siyah-beyazlıların orta saha pozisyonu için Verona'da forma giyen Adrien Tameze'yi düşündüğü iddia edildi.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yönetimindeki Verona'da görev alan 28 yaşındaki futbolcuya 5 kulübün talip olduğu belirtildi.

İtalya'dan Napoli, Fiorentina, Monza ve Şampiyonlar Ligi bileti almış bir takım dışında Beşiktaş'ın da transfer için istekli olduğu öne sürüldü.

TALEP MAKSİMUM 10 MİLYON EURO

Kamerun ve Fransız vatandaşlığı bulunan Tameze, 2020 yılı yaz döneminde Nice'ten 3.9 milyon Euro'ya kadroya katılmıştı. Verona, 7-10 milyon Euro aralığında bir bonservis beklentisi içinde. Futbolcunun sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona erecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Verona formasıyla toplam 40 maçta forma giyen Tameze, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1.80 boyundaki oyuncu sağ ayağını daha aktif kullanıyor. Ayrıca önlibero dışında merkez orta saha ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı ile evlenecek Şinasi Yüzbaşıoğlu nereli, ne iş yapıyor ve hangi görevlerde bulundu?
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınavı sonuçları 2022 YKS sonuçları ÖSYM AİS ekranı
SON DAKİKA | Bakan Soylu detayları tek tek açıkladı! 10 ilde 'Kökünü Kurutma Operasyonu'!
Asgari ücret zammı SON DAKİKA gelişmesi: 5000 TL'yi aşacak! Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
EMEKLİ ZAMMI temmuz 2022 için son adım! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
YKS soruları 2022 ve cevapları ile TYT - AYT kitapçığı PDF! YKS soruları ve cevap anahtarı kağıdı ÖSYM ile yayında!
Son dakika: Metin Feyzioğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kaftancıoğlu'nun sözleri Avrupa'da da suç
Sigara fiyatları güncel liste 21 Haziran 2022: Sigaraya zam geldi mi? ÖTV Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz orta saha! Görüşmeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA