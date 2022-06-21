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Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:14 Son Güncelleme: 21.6.2022 16:33

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı! Sürpriz anlaşma...

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz’ın yeni takımı resmen açıklandı! Sürpriz anlaşma...

Son dakika transfer haberleri: Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı. 36 yaşındaki forvet, Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, sözleşme süresinin 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak geçerli olacak.

Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı.

Lille'den ayrıldıktan sonra geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Burak Yılmaz, "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum...

Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Kariyerime de Avrupa'da devam etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

36 yaşındaki forvetle ilgili ortaya atılan birçok iddianın ardından transfer resmileşti.

Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcunun sözleşme süresinin 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak geçerli olacak.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı 4 gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunmak istedikleri ve sunacaklarıyla birlikte resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önceliğim, kulüpte futbolcu olarak geçireceğim zamana odaklanmak. Kulübün iddiası var ve ben de tecrübemle katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

LILLE KARNESİ
Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı! Sürpriz anlaşma...
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