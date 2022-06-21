Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olacak şekilde Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı.
Lille'den ayrıldıktan sonra geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Burak Yılmaz, "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum...
36 yaşındaki forvetle ilgili ortaya atılan birçok iddianın ardından transfer resmileşti.
Burak Yılmaz, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Milli futbolcunun sözleşme süresinin 2 yılı futbolcu, 3 yılı da antrenör olarak geçerli olacak.
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı 4 gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunmak istedikleri ve sunacaklarıyla birlikte resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önceliğim, kulüpte futbolcu olarak geçireceğim zamana odaklanmak. Kulübün iddiası var ve ben de tecrübemle katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
LILLE KARNESİ
Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.