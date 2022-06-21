İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı 4 gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunmak istedikleri ve sunacaklarıyla birlikte resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önceliğim, kulüpte futbolcu olarak geçireceğim zamana odaklanmak. Kulübün iddiası var ve ben de tecrübemle katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.