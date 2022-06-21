Son dakika transfer haberleri: Fırtına’dan transferde Kaan Ayhan ve Bartra bombası!

Bu sene Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswil transferini açıklayan Fırtına, kadrosunu daha da güçlendirmek adına yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer listesine savunma için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçen bordo-mavililer, yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı.
Oyuncu da kulübünden kendisine izin verilmesini istemesine rağmen halen sonuca ulaşılamadı.
Trabzonspor kısa süre içinde bir yanıt alamazsa Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Kaan Ayhan ve Real Betis forması giyen 31 yaşındaki İspanyol Marc Bartra için düğmeye basacak.
KALE İÇİN 3 ADAY
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılması halinde boşalacak kalecilik mevkii için adaylar belli oldu.
Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Samsun'dan Nurullah Aslan ve Rize'den Tarık Çetin için kulüpleriyle görüşmeler başladı. Bu arada İrfan Can tatilini Trabzonsporlu Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe ile yapıyor.